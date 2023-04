Préparation CAN U17 : Sénégal / Zambie, en amical ce lundi

Le Sénégal affronte la Zambie amical ce lundi 24 avril, au Stade de Rouiba (14h00 GMT), en Algérie en direction de sa participation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023 des moins de 17 ans.



La Coupe d’Afrique des Nations de la même catégorie est prévue du 29 avril au 19 mai en Algérie. Le Sénégal partage le groupe A avec le pays organisateur, l’Algérie, la Somalie et le Congo.



Pour rappel, le sélectionneur du Sénégal U17 a publié, samedi, sa liste pour la Coupe d’Afrique. Serigne Saliou Dia a choisi de partir à la chasse du trophée continental avec 26 joueurs, dont un seul expatrié. Il s’agit d’Abdou salam Konaté, qui évolue à Parme AC, en Italie.



La liste est dominée par des joueurs des académies Génération Foot (7) et Diambars FC (6).