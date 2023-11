Préparation Mondial handball dames : les « Lionnes » entrent en regroupement ce lundi

L’équipe nationale féminine de handball va démarrer son regroupement à partir de ce lundi 20 décembre, pour les besoins de la 26e édition de la Coupe du monde féminine (29 novembre - 17 décembre en Suède au Danemark et en Norvège.) Une seconde participation historique du Sénégal après celle de 2019 au Japon.



Yacine Messaoudi et son adjoint, Rachid Missaoua vont faire un stage à Medon en banlieue parisienne avant de participer au tournoi de France à Caen.



Le Sénégal, pour affûter sa préparation, va disputer ce tournoi avec des oppositions face au Cameroun et puis la France entre le 23 et 26 novembre, informe Sambou Biagui, président de la commission communication de la Fédération sénégalaise de handball.



Le groupe des « Lionnes » est au complet avec l’arrivée de trois joueuses, en l’occurrence Khady Seck en provenance de la Tunisie ainsi que de Fama Sall et Sokhna Sène qui évoluent dans le championnat sénégalais. Les trois joueuses ont quitté Dakar en début d’après-midi pour la France.



Le Sénégal est logé dans la poule A en compagnie d'un des pays hôtes, la Suède, la Croatie et la Chine.