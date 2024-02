Près d’une vingtaine de migrants morts au large de Saint-Louis : le gouverneur met en place un comité régional de crise

Une embarcation remplie de migrants clandestins a échoué au large de Saint-Louis ce mercredi matin. Le bilan fait état d’une vingtaine de morts dont deux corps ramassés vers 11 heures, 1 blessé qui a succombé et 21 corps trouvés sur la plage aux alentours de 17 heures. Le gouverneur de Saint-Louis est actuellement sur les lieux. Alioune Badara Samb annonce qu’un comité régional de crise est mis en branle.



« Ce matin, on a été avisé d’un naufrage d’une pirogue qui serait en partance vers l’étranger avec la découverte de deux corps sans vie et deux blessés qui ont échoué sur la plage. Les blessés ont été pris en charge dans une structure sanitaire de référence. Il y a une vingtaine de blessés malheureusement, il y a eu un blessé qui est décédé à l’hôpital », a déclaré Alioune Badara Samb, gouverneur de Saint-Louis.



Et d’ajouter : « Sinon le reste depuis la fin de l’’après-midi nous assistons à l’échouage de corps sans vie. Nous avons mis en branle le comité régional de crise pour faire en sorte que les corps puissent être récupérée. Le ministre de l’Intérieur est avisé. Présentement, nous sommes en contact avec nos collègues de Louga et de Thiès pour voir dans quelle mesure pouvoir mettre ces corps dans les morgues. »



Sur le volet judiciaire, M.Samb indique que le Procureur de la République va s’en charger.