Présence de marabouts en Russie : le ministère des Sports accuse la taille de la délégation

Le ministère des Sports, par la voix du Directeur de la Haute compétition, Souleymane Boune Daouda Diop a réagi à la polémique des marabouts que la délégation sénégalaise aurait emmenés avec elle en Russie. Il parle de fausse information, mais reconnait qu'il y a des personnes qui étaient présentent en Russie et qui n'étaient d'aucune utilité là-bas. « Toujours est-il que ce canular repose la question de la taille de la délégation qui voit souvent la présence des personnes sans grande utilité sur place. Donc elles deviennent des charges supplémentaires pour L’Etat et la Fédération. Dans l’espèce, la Fédération sénégalaise de football qui se trouve ainsi obligée de les appuyer ou de les entretenir durant leur séjour. »



Toutefois M. Diop a balayé d’un revers de la main cette information publiée par une certaine partie de la presse sénégalaise, hier, lundi 02 juillet 2018.



Pour lui cette information « est insensée » et que « nous devons être très regardant dans les informations que la presse livre à ses lecteurs ».