Présentation de condoléances: Modou Lô est allé chez Balla Gaye 2 pour présenter ses condoléances

De retour de Kigali où il était parti supporter l'Equipe nationale masculine de basketball qui prenait part à l'Afrobasket, l'actuel Roi des arènes s’est rendu, hier jeudi, chez le « Lion » de Guédiawaye, Balla Gaye 2, pour lui présenter ses condoléances, suite au décès de son père Double Less, dimanche dernier à Keur Massar. Accompagné d'une importante délégation composée des membres de l'écurie Rock Energie, Modou Lô a apporté des témoignages sur le défunt.



L'actuel Roi des arènes est revenu sur ses rapports avec Balla Gaye 2, fils du défunt champion. «Je l'ai toujours considéré comme un frère et je ne lui souhaite que du bien. Je suis venu apporter mon soutien à un frère, à un ami. Nous prions pour le repos de l'âme de Double Less qui est un père pour tout le monde de la lutte, car c'est un grand champion qui a représenté le Drapeau du Sénégal. Balla Gaye 2 est un frère, malgré l'adversité, on reste des professionnels », a déclaré le Roc des Parcelles Assainies.



Un geste qui a énormément touché Balla Gaye 2 qui n'a pas tardé à le remercier. « Je suis très content de recevoir Modou Lô ainsi que toute la délégation. Double Less est un exemple comme Mbaye Guèye ou Moustapha Guèye et Yékini. Notre génération, nous nous devons aussi d'être des exemples et Modou Lô montre à chaque fois qu'il est une personne responsable et je l'en remercie. Je le remercie, car c'est un acte de grande noblesse», a soutenu le « Lion» de Guédiawaye.



Bien avant Modou Lô, son futur adversaire du 7 novembre prochain, Bombardier qui était venu aussi présenter ses condoléances.