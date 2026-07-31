Présentation des rapports de la CNDH :le Président Diomaye Faye salue la qualité des travaux et promet un accompagnement de l’État

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu, ce vendredi 31 juillet 2026 au Palais de la République la Commission nationale des Droits de l'Homme, conduite par sa présidente, Madame Amsatou Sow Sidibé, pour la présentation des rapports annuels 2023, 2024 et 2025, selon une note de la Présidence du Sénégal.



Cette cérémonie constitue le premier exercice de redevabilité organisé sous le régime de la loi du 18 septembre 2024. À cette occasion, le chef de l’État a salué la qualité des des travaux de la Commission et de rappeler l'héritage du Juge Kéba Mbaye, dont l'exigence éthique continue d'inspirer l'idéal sénégalais de justice.



Le président de la République a assuré la Commission de l'accompagnement constant de l'État : renforcement de ses moyens et de ses conditions d'installation, désignation des Commissaires selon une procédure ouverte et inclusive en vue de la ré-accréditation au statut « A », soutien à l'institutionnalisation du Prix national des Droits de l'Homme.



Abordant la question des conditions de détention, le Président Faye a rappelé un principe qu’il juge fondamental : « La liberté reste le principe et la détention l’exception ».



Selon la Présidence, cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050, qui ambitionne de consolider un État de droit plus fort, plus juste et plus protecteur des droits et libertés de chaque citoyenne et de chaque citoyen.



