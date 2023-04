Présidence CESE: Abdoulaye Daouda Diallo remplace Idrissa Seck (décret)

Ministre d’État directeur de cabinet du Président de la République, Abdoulaye Daouda Diallo a été nommé par décret président de Conseil économique, social et environnemental (Cese), en remplacement de Idrissa Seck qui a démissionné.



Le leader du parti Rewmi (opposition) et désormais ex-allié du Président Macky Sall et de Benno Bokk Yaakaar, en officialisant sa candidature à la présidentielle du 25 février 2024 s’est vu naturellement délester de ce poste.



Abdoulaye Daouda Diallo hérite d’une institution de la République, la troisième après la présidence de la République et l’Assemblée nationale.