Présidence FSF :Mady Touré offre son programme à Augustin Senghor

C'est avec émotion que le candidat déchu a pris la parole après l'Assemblée générale élective de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), qui a réélu Augustin Senghor pour un 4e mandat de 4 ans.



"Aujourd'hui j'ai un immense plaisir que nous sommes réunis ici. Augustin a largement gagné, je le félicite", déclare le candidat du Renouveau. Il autorise Augustin Senghor à prendre son programme. "Si nous voulons aller vers le haut, il peut prendre mon programme et l'utiliser".



Le Patron de Génération Foot souhaite un bon mandat de quatre ans à Augustin Senghor. Mady Touré remercie le peuple sénégalais et appelle à la non violence, le football rassemble, dit-il.



"Ce sont les acteurs qui ont voté pour Augustin. En 2013, j'avais 40 voix, huit ans plus tard, j'ai 123 voix. C'est le travail que j'ai entrepris avec Génération Foot, c'est pour cela que le peuple sénégalais m'a choisi. Le peuple a vu que je peux apporter quelques pour le football sénégalais", confie-t-il.



Le président de l'Académie Génération Foot promet de retourner à la base." Dieu ne m'a pas donné la victoire mais je ne sais pas ce qu'il me réserve d'ici quatre ans. Dans l'avenir, je peux aller à la FIFA, on ne sait jamais. Aujourd'hui, la seule chose qui me préoccupe c'est de continuer à travailler pour Génération Foot. Ma passion est devenue mon métier. Je vais retourner à la base (Génération Foot), et travailler pour sortir autant de joueurs, comme Sadio Mané, c'est ça ma vision", indique-t-il.