Présidentielle 2019 : Me Madické Niang va déposer sa caution mercredi

La course à la présidentielle de février 2019 s’intisifie de jour en jour. Après Malick Gackou et Pape Diop respectivement leader de Grand Parti et de Bokk Guis-Guis, qui ont déposé leur caution de 30 millions de F Cfa, c’est Me Madické Niang qui s’annonce. Le candidat du mouvement "Madické 2019" va déposer sa caution dès ce mercredi 05 décembre 2018 pour faire face à Maky Sall si sa candidature venait à être validée par les sept (7) "Sages" du Conseil Constitutionnel.



Selon «L’Observateur», les étudiants de ladite coalition comptent, par un soutien financier symbolique, doper leur leader avant l’élection présidentielle.