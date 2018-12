Présidentielle 2019 : Mimi Touré annonce plus de 2 millions de parrains

L’Alliance pour la République (Apr) a, depuis une semaine, atteint la barre mythique des 2 millions de parainnages. L’annonce a été faite par la chargée du pôle Mobilisation et parrainage, Aminata Touré lors de la cérémonie d’investiture du candidat à la candidature pour la présidentielle 2019 de Benno Bokk Yakar (BBY), Macky Sall.



L’Envoyée spéciale du Président de la République de rassurer leur leader au moment de prononcer le mot de bienvenue : « Mr le Président de la République, pour les 18 jours qui suivent, nous allons accélérer la candence des parraianges».



«Les Sénégalais vous portent dans leur cœur. Camarade président Macky Sall, le 24 février 2019, soyez-en sûr, ils vous manifesteront, et de la plus belle manière que vous êtes le Président de leur espérance», conclut-elle.