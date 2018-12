Présidentielle 2019: Oumar Sarr insiste sur la non tenue de l'élection sans Karim et Khalifa

Le Coordonnateur du Parti démocratique sénégalais (Pds), Oumar Sarr a insisté ce dimanche sur la non tenue de l'élection présidentielle du 24 février 2019 sans Karim Wade et Khalifa Sall, deux ténors de la politique qui sont toujours sous la menace de poursuites ou condamnations qui pourraient compromettre leur candidature.



"Le PDS va bloquer la tenue de l'élection présidentielle sans Karim Wade et Khalifa Sall", a dit Oumar Sarr qui a également déploré la "gestion clanique de Macky Sall, car son frère, sa femme, tous ses proches sont au pouvoir et ses multiples nominations".



Oumar Sarr a aussi expliqué pourquoi le PDS n'a pas de Plan B, au cas où la candidature de Karim serait invalidée. "Si on avait un Plan B, tout le monde va se concentrer sur ça. Or, pour nous, il va de soi que la candidature de Karim Wade est valable, légale. C’est vrai qu’il a été condamné par la CREI, créée et instrumentalisé par Macky Sall, pour justement l’éliminer de l’élection présidentielle. Mais nulle part, dans la loi électorale, il n’est dit que si on est condamné, on ne doit pas se présenter à une élection".