Présidentielle 2019: le Khalife général des Tidianes est clair, pas de consigne de vote

Les politiciens qui ont fait une ruée à Tivaouane pour la célébration du Gamou peuvent garder le calme. En effet, le Khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy a affirmé qu’il ne peut pas donner de consigne de vote, car il ça des talibés (disciples) dans tous les partis politiques.



« Macky (Sall) est mon ami. Ce, bien avant qu’il ne soit président et moi-même khalife. Mais, je ne fais pas de la politique, je ne vote pas et je n’ai jamais voté dans ma vie. J’ai des talibés dans tous les partis et je ne peux pas donner de consigne de vote au profit d’un candidat », a-t-il déclaré devant la délégation des libéraux.



Serigne Mbaye Sy a prié pour que Dieu mette à la tête du pays le meilleur pour diriger le pays, appelant tout le monde à « reconnaître et accompagner celui que Dieu aura choisi ».