Présidentielle 2019: le parti de Idrissa Seck accuse l’Etat de barrer la route aux…

« L’Etat a pour objectif de barrer la route aux potentiels candidats qui vont soutenir Idrissa Seck au second tour », a dit Ass Babacar Gueye. Il a ajouté que le président « Macky Sall est à la recherche de 2.500.000 signatures pour pouvoir parrainer les candidats qui vont le soutenir au 2e tour ».



Le parrainage de Idrissa Seck, ce n’est pas un problème pour Rewmi. « Nous n’avons pas de problème et c’est sur le principe que nous travaillons depuis toujours. En 2012, plus de 200.000 Sénégalais ont voté pour Idrissa Seck et sur ce point de vue, avoir 66.000 signatures ne pose aucun problème », soutient-il.



Ass Babacar Gueye a précisé que la participation du leader de Rewmi à la rencontre conviée par le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, est une « décision qui lui revient ».