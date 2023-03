Présidentielle 2024: Abdoul Mbaye déclare sa candidature et fait une kyrielle de promesses

Abdoul Mbaye rejoint la liste des candidats déclarés pour la présidentielle 2024. Il a été investi ce samedi par APPEL 2024, une coalition citoyenne constituée de 15 mouvements. La condition primordiale de ladite coalition, c'est de faire un seul mandat de transition pour restaurer les fondamentaux républicains et institutionnels. Ce que le président du parti Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) jure de remplir une fois élu.



" Je jure devant Dieu (SWT), devant mon peuple, devant ma famille, et en face de vous qui avez décidé de m'investir de votre confiance que, si par la grâce divine je deviens Président de la République du Sénégal, à la tête de l'équipe qui m'accompagnera pendant mon mandat unique", a-t-il déclaré devant l'assistance.



Abdoul Mbaye a promis de "respecter et de faire respecter la loi et réformer la loi lorsque créée ou modifiée pour satisfaire des intérêts personnels." Pour une réforme constitutionnelle, le Président d'ACT portait à la tête d'Appel 2024 insiste sur "la séparation des pouvoirs, fondement de toute réelle démocratie" et compte soustraire "la Justice aux instructions venues du pouvoir exécutif, et prendre toutes mesures pour la rendre indépendante des parties". « Le mode du choix et d'élection des députés afin que le Parlement accueille de véritables représentants du Peuple, je soumettrai le choix des membres du Gouvernement au respect de critères d'honnêteté et de compétence prouvées", a-t-il ajouté.



Il s'est engagé également de lutter " contre toutes les formes d'injustice dès que constatées ou informé, d'élargir le recours à des critères identiques pour les nominations aux fonctions civiles et militaires, et l'appel à la candidature sera la règle en ce qui concerne les fonctions civiles et soumettre au principe de recevabilité tout dirigeant public ou gestionnaire de deniers publics pendant l'exercice de ses fonctions, y compris le Président de la République."



Dans ses promesses de candidat, Abdoul Mbaye compte renforcer " les bases de des souverainetés monétaire, alimentaire, sanitaire, sécuritaire et financière, recréer des marges budgétaires et financières susceptibles, mettre le Sénégal sur la voie d'une croissance inclusive, partagée et durable, donner espoir et dignité à notre jeunesse par l'accès à l'emploi dans le cadre de la construction d'une économie autocentrée".



Et pour terminer de renforcement de " la protection de l'enfant, de la femme et des plus faibles" Le tout " dans la paix, le rassemblement, la fraternité et la justice", en conclut -il.