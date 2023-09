Présidentielle 2024: Boun Dionne et Aly Ngouille Ndiaye se rapprochent

Va-t-on vers une alliance entre l’ancien Premier ministre, Mohammed Boun Abdallah Dionne et le ministre démissionnaire de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye. Les deux dissidents de l’Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir) et candidats déclarés à la présidentielle se sont rencontrés dans la nuit.



C’est à 1h du matin que Boun Dionne a lui-même dévoilé la rencontre avec Aly Ngouille Ndiaye. « Quel beau cadeau d'anniversaire pour moi en ce 22 septembre : ce moment d'échange autour du Sénégal avec mon frère et ami Aly Ngouille Ndiaye », a posté l’ancien PM.