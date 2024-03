Présidentielle 2024 : Kalidou Koulibaly félicite le Président Bassirou Diomaye Faye

Le capitaine des « Lions », Kalidou Koulibaly, a félicité le président élu Bassirou Diomaye Faye, soulignant que le peuple sénégalais est « le grand gagnant » de cette élection présidentielle.



« Le peuple sénégalais a parlé et a été suivi. Toutes mes félicitations au nouveau président Bassirou Diomaye Faye. On a hâte de le rencontrer et on remercie le président Macky Sall pour tout ce qu’il a fait pour nous et pour cette équipe du Sénégal. L’État a toujours jours été à nos côtés. On est là pour le peuple sénégalais et c’est ce qui est le plus important », a confié le défenseur de l’équipe du Sénégal après la victoire du Sénégal sur le score d’un but à zéro 1-0 en match amical face au Bénin, au stade La Licorne.



Il ajoute : « Quand on mouille le maillot, c’est pour le peuple sénégalais. Et il a été écouté. Le grand gagnant de cette histoire, c’est le peuple sénégalais ».