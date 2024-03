Présidentielle 2024 : "Le peuple sénégalais a conforté la bonne santé de notre démocratie", a déclaré Amadou Ba

Reconnaissant finalement sa défaite à la présidentielle du 24 mars 2024, Amadou Ba a félicité son adversaire, Bassirou Diomaye Faye. "Je réitère mes félicitations au président Diomaye Faye. Je lui souhaite réussite et succès à la tête de notre pays. Puisse Dieu l'accompagner dans la réalisation de sa mission pour la grandeur de la nation et le bien-être de notre population", a déclaré le candidat malheureux de l'élection.



Face à la presse ce lundi dans son siège, le candidat de Benno Bokk Yakaar (BBY) n'a pas manqué de magnifier la "maturité et la vitalité du modèle démocratique sénégalais et du peuple sénégalais". Il confirme : "Par son comportement, le peuple sénégalais a conforté la bonne santé de notre démocratie. Des centres urbains aux plus profonds de nos campagnes et dans la diaspora, les populations se sont fortement mobilisées pour rappeler le haut niveau de citoyenneté des électeurs".



Saluant la "bonne organisation du scrutin présidentiel dans des conditions inédites", l'ancien Premier ministre a ajouté : "Par l'expression de leur souveraineté dans la paix et la sérénité, nos compatriotes ont conforté le statut de démocratie majeure de notre pays. C'est le moment solennel de remercier les Sénégalais d'ici et de la diaspora".



Amadou Ba a lancé un remerciement à toute la classe, avant d'évoquer le soutien du président sortant, Macky Sall. "Je remercie le président Macky Sall pour sa constance et son soutien, surtout pour ces moments importants de la vie de la nation", a-t-il argué, sous les acclamations des militants.



Amadou Ba conclut en saluant "la grande mobilisation et le travail remarquable de sa coalition", et soutient qu'il "reste au service de mon pays et de mon peuple".