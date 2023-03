Présidentielle 2024 : Mary Teuw Niane et sa pluie de promesses

L'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane a déclaré officiellement sa candidature à la présidentielle de 2024. Faisant face à la presse ce lundi 20 mars à Dakar, le Président du Mouvement pour la Transformation nationale (MTN/MOTNA), a déroulé son programme qui vise à construire un Sénégal uni dans la paix.



Il a aussi exprimé ses convictions, ses engagements et ses ambitions pour le pays. Parmi ses engagements, M. Niane promet de réformer en profondeur l’éducation, la santé, l’agriculture, etc. Le nouveau candidat ambitionne de faire du Sénégal avant dix (10) ans un des vingt pays au monde producteur de bus, camions, (...), mais aussi le premier pays numérique de l’Afrique et a assuré trois (3) repas par jour à tous les Sénégalais, entre autres.



L’élection présidentielle de 2024 aura lieu le 25 février 2024, plus d’une quinzaine de candidatures a déjà été notée.