Présidentielle 2024: Rewmi diaspora mise sur Idrissa Seck

Au sein du parti Rewmi, les voix continuent de s’élever en faveur de la candidature de Idrissa Seck à la Présidentielle de 2024. Après les jeunesses thiessoises et la SRDI (Stratégie de riposte pour la défense de Idrissa Seck), c’est autour de la diaspora de porter son choix sur l’ancien Premier ministre.



« La Diaspora, après avoir analysé de façon globale, la situation qui prévaut actuellement au Sénégal, a décidé, dans un souci approfondi de quête de paix permanente, de miser sur l'homme d'État et de paix. Cet homme qui a consenti d'incroyables efforts, au détriment de ses intérêts personnels, pour que la paix et la stabilité sociale soient préservées », lit-on dans le communiqué de Rewmi Diapora parvenu à PressAfrik.



Le document de conclure: « La Diaspora a donc décidé d'opérer avec engagement et sacrifices, à une grande collecte de fonds pour accompagner Idrissa SECK, porteur d'espoir pour la paix et la stabilité sociale afin de sécuriser l'avenir de nos enfants ».