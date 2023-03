Présidentielle 2024 : le Parti socialiste entre deux chaises

A force de se triturer les méninges, on va finir par se perdre dans le jeu de Aminata Mbengue Ndiaye et du Parti socialiste. Alors que beaucoup se posent la question de savoir ce qu’ils pensent de la troisième candidature de Macky Sall, les socialistes, pourtant membres de la grande coalition présidentielle, sont aussi dans la réflexion d’une initiative de gauche, selon Les Echos.



C’est même Mame Bounama Sall (sénior) et Kadialy Gassama qui l’y représentent. Mieux encore, Aminata Mbengue Ndiaye, en compagnie de plusieurs membres du Bureau politique du Ps, a reçu il n’y a pas longtemps une délégation de ces animateurs du grand pôle de gauche.