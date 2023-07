Présidentielle 2024: le candidat de la majorité (Benno) connu cette semaine

Depuis que le Président Macky Sall a décidé de ne pas se présenter à un 3e mandat, des réunions sont tenues au Palais pour discuter du candidat de la coalition au pouvoir. La dernière en date avec la Conférence des leaders de la coalition Benno Bokk Yakkar qui s'est réunie, hier-lundi, pour discuter sur le choix de leur candidat à la Présidentielle de 2024.



Le patron de la majorité a tenu à rappeler qu'il exclut tout choix affectif parce que c'est une question sérieuse, une affaire d'Etat et qu'il faut faire le meilleur choix. La décision est donc de poursuivre les consultations. Une autre rencontre avec ses collaborateurs est prévue à cet effet.



Le Président Macky Sall qui fait une course contre la montre puisque les parrainages sont pour bientôt a insisté sur le fait que d'ici vendredi, il veut en terminer avec ses consultations et qu'après avoir arrondi les angles avec tout le monde, un choix sera fait en tenant compte exclusivement de l'intérêt de la coalition Benno Bokk Yakkar, rapporte le Journal L'Observateur.



Si l'Alliance pour la République (APR) a donné carte blanche à son Président, pour proposer à la coalition Benno Bokk Yaakar un candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024, il n'en demeure pas moins que certains ténors ne perdent plus du temps.

Alors que Abdoulaye Diouf Sarr a d'emblée affiché son ambition de succéder à Macky Sall en pleine réunion du Secrétariat exécutif national de l'APR, d'autres comme Abdoulaye Daouda Diallo, Amadou Bâ et autres Aly Ngouille Ndiaye affûtent leurs armes tout en priant pour être le «messie» tant attendu afin de poursuivre l'œuvre du Président Sall, à en croire nos confrères du journal Sud Quotidien.