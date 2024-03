Présidentielle 2024 : le vote a commencé au Sénégal

Les bureaux de vote ont officiellement ouvert leurs portes ce dimanche à 8 heures. Sur la carte électorale, il faut retenir que le nombre d'électeurs est fixé à 7.371.000 électeurs. Le nombre de bureaux de vote est de 15.633 au niveau national, 807 à l'étranger, soit 16.440 bureaux de vote pour 7040 lieux, dont 6.681 au Sénégal.



Les Sénégalais tenteront d’élire le 5ème président de la République. Dix-neuf (19) candidats sont en lice pour ce scrutin. Deux (2) parmi ceux retenus par le Conseil constitutionnel ont annoncé leur retrait de la course au profit du candidat Bassirou Diomaye Faye.



Un scrutin qui se déroule après une crise politique inédite qui a abouti à la réduction de la durée de la campagne électorale à 12 jours. Macky Sall, au pouvoir depuis 12 ans, ne se représente pas pour un nouveau mandat.





50.000 éléments des FDS mobilisés



L’élection, c’est aussi le volet sécuritaire. Selon le ministre de l’Intérieur et ses services, toutes les dispositions sont prises pour sécuriser le vote.



Au total, ce n’est pas moins de 50.000 hommes et femmes de la police, de la gendarmerie et de l’armée qui sont mobilisés pour un bon déroulement des opérations. Présent à la conférence de presse, le gouverneur de Dakar est revenu sur le cas spécifique de sa circonscription.