Présidentielle 2024: vers une candidature unique de six leaders de la Gauche

Une candidature unique pour la Gauche pourrait être possible lors de la Présidentielle de février. Ce mercredi 29 novembre, six candidats déclarés de la Gauche ou proches

de la Gauche (Babacar Diop, Forces Démocratiques du Sénégal,

Mamadou Diop Decroix, And Jef Parti africain pour la démocratie et le socialisme, Cheikh Tidiane Gadio, Mouvement panafricain et citoyen luy Jot Jotna, ElHadj N’diaye Diodio, Taaru Senegaal, Taaru Afrik, Mouvement pour le socialisme autogestionnaire, Bouna Alboury Ndiaye, Rassemblement National Démocratique, El Hadj Ibrahima Sall, Parti Demain la République) ont décidé d’endosser le Projet de société de la Plateforme Progressiste Panafricaine Seen Egale Seen Égalité.



Reste à savoir lequel de ces leaders sera porté par les autres pour aller à la conquête des suffrages des Sénégalais en février prochain.