Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire : les candidatures de Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo jugées irrecevables

Le Conseil constitutionnel a dévoilé, ce lundi 8 septembre, la liste des candidats retenus pour participer à l’élection présidentielle du 25 octobre. Sans surprise, les candidatures de l’ancien président Laurent Gbagbo, ainsi que celle du président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Tidjane Thiam, ont été jugées irrecevables. Celle du président Alassane Ouattara, qui a annoncé fin juillet qu’il briguerait un quatrième mandat, a en revanche été validée, rapporte Jeune Afrique.



Pascal Affi N’Guessan hors course



Le Conseil constitutionnel a par ailleurs retenu la candidature d’Ahoua Don Mello, récemment démis de ses fonctions de vice-président exécutif du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), la formation de Laurent Gbagbo – il a été sanctionné après avoir annoncé sa décision de briguer la magistrature suprême -, ainsi que celle d’Henriette Lagou Adjoua pour le Groupement des partenaires politiques pour la paix (GP-PAIX).



Grand absent de cette liste, le président du Front populaire ivoirien (FPI), Pascal Affi N’Guessan, plusieurs fois candidat à la présidentielle, dont la candidature a cette fois été rejetée par le Conseil constitutionnel en raison d’un défaut de parrainages.

