Présidentielle au Bénin: le ministre des Finances Romuald Wadagni désigné candidat de la majorité

Le choix s'est opéré à l'issue de plusieurs concertations avec le président sortant Patrice Talon. Romuald Wadagni, 49 ans, a été choisi à l'unanimité comme candidat unique des deux parties de la majorité gouvernementale pour l'élection présidentielle de 2026. Il figurait, depuis longtemps, parmi les favoris pour la succession.



Aux côtés du président depuis 2016 comme l’argentier national, il a piloté les réformes économiques du gouvernement. Patrice Talon l’a promu au rang de ministre d'État en lui ajoutant le portefeuille de la Coopération, preuve d’une marque de confiance. Diplômé de Harvard Business School et de l'université de Grenoble, Romuald Wadagni incarne le profil du technocrate moderne.



« C'est à l'unanimité que nous l'avons choisi », confie Abdoulaye Bio Tchané, président du Bloc républicain et ministre d'État. De son côté, Joseph Djogbénou, dirigeant de l'UPR, confirme : « Il est le candidat de chacun de nous. »



Selon nos informations, le choix de la colistière devrait être annoncé, dans les 48 heures.



Cette candidature confirme l'engagement pris par Patrice Talon de ne pas briguer un troisième mandat. Le président actuel avait promis de respecter la limitation constitutionnelle et de ne pas « tripatouiller » la Constitution, perpétuant ainsi une tradition démocratique chère aux Béninois.



La Commission électorale nationale autonome (Céna) a fixé la période du 10 au 14 octobre prochain pour l’enregistrement des candidatures.