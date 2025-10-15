Présidentielle au Cameroun: en attendant les résultats officiels, des candidats prennent la parole

Le ministre Paul Atanga Nji dénonce des faits « d’une extrême gravité », selon ses mots. Il fait référence à la vidéo de Issa Tchiroma Bakary. Dans la nuit de lundi à mardi, de son domicile de Garoua, dans la région Nord, le candidat annonce qu’il présentera bientôt un rapport « détaillé » sur le vote de dimanche et parle d’une « victoire » « qui dépasse sa personne », rapporte notre envoyée spéciale à Yaoundé, Amélie Tulet.



« Une forfaiture », a enchaîné le ministre Jacques Fame Ndongo, cadre du parti présidentiel. Il ajoute : « le RDPC ne cèdera pas à la provocation et attend sereinement les résultats ».



D’autres déclarations ont été faites ce mardi. Mard en début de soirée, c'est l'UNDP qui a réuni la presse en urgence à son siège pour un démenti, rapporte notre correspondant à Yaoundé, Polycarpe Essomba. Pierre Flambeau Ngayap, son secrétaire général au nom de Bello Bouba Maigari, a dénoncé un communiqué qui avait circulé quelques heures plutôt et dans lequel l'UNDP reconnaissait et félicitait Issa Tchiroma Bakary, pour sa victoire : « C'est un faux document. Il témoigne du niveau de bassesse auquel certains sont arrivés », a-t-il dit en substance avant d'inviter « à la patience » pour la position finale du parti.



Ainsi, la candidate UDC, Patricia Hermine Tomaïno Ndam Njoya dresse le constat de nombreuses irrégularités qui entachent le déroulement et la crédibilité du processus, qu’elle qualifie de « verrouillé ».



Cabral Libii, le candidat du PCRN, invite les Camerounais « à la prudence » et « à la patience » jusqu’à la fin du travail de compilation.



Huit organisations de la société civile exhortent Elecam à faire preuve de diligence et à mener la suite des opérations avec indépendance pour traduire « fidèlement » l’expression des urnes.



Pour sa part, le parti SDF du candidat Joshua Osih dit « espérer que le Conseil constitutionnel proclamera les résultats finaux fidèlement, tels qu’exprimés par le peuple et sans parti pris ».

