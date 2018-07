Présidentielle au Mali: le gouvernement veut accélérer le retrait des cartes d'électeurs

La campagne électorale se poursuit au Mali et elle est de plus en plus animée. Les candidats sont plus présents à l'intérieur du pays qu'au début de l'ouverture de la campagne. Le premier tour de la présidentielle aura lieu le 29 juillet. Pour encourager les électeurs à retirer leurs cartes d'électeurs, le gouvernement malien envisage de déclarer deux jours chômés.