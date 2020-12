Présidentielle au Niger: le parti Moden Fa Lumana appelle à voter Mahamane Ousmane

Le bureau politique national du Moden Fa Lumana a fait son annonce mercredi en fin d’après-midi par la lecture d’un communiqué, en français, en haoussa et en zarma alors que les élections ont présidentielle et législatives ont lieu dimanche 27 décembre.



Son secrétaire général, Mallam Sani Mahamane, annonce que le parti apporte son soutien à Mahamane Ousmane pour la présidentielle de dimanche. « Le bureau politique du Moden Fa Lumana Africa demande en conséquence à l’ensemble des structures du parti de se mobiliser massivement pour voter en faveur du candidat Mahamane Ousmane », a-t-il déclaré.



L’ancien président, âgé de 70 ans, est le candidat du parti RDR Tchanji, membre, comme le Moden Fa Lumana, de la coalition d’opposition CAP 20/21.



Moden Fa Lumana appelle à voter pour sa liste aux législatives

Mais le parti de Hama Amadou reste toutefois en lice pour les législatives et rappelle à ses militants de bien voter pour ses listes. « Le bureau politique du Moden Fa Lumana Africa rappelle cependant à toutes ses structures et à nos militantes et militants qu’ils doivent voter aux élections législatives pour la liste du Moden Fa Lumana Africa pour que gagne la démocratie et renforcer la République et l’état de droit », poursuit le communiqué.



Faute de candidat à la présidentielle, le Moden Fa Lumana espère pouvoir peser à l’Assemblée nationale, selon Bana Ibrahim, responsable de la communication du parti, et améliorer son score de 2016.



Dans un message sur les réseaux sociaux, Hama Amadou félicite le bureau politique d'avoir décidé de soutenir Mahamane Ousmane. Il appelle les militants de Lumana Africa à « voter en bloc » pour l’ancien chef d’État.