Présidentielle au Togo: le parti d’opposition CAR quitte la Céni

Au Togo, le Comité d'action pour le renouveau (CAR) a annoncé, samedi à l'issue de son conseil national, le retrait de ses membres de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), et de tous ses démembrements. Le parti d’opposition a également annoncé son intention de ne pas prendre part à la présidentielle du 22 février.

Les conditions, en l'état actuel , ne sont pas réunies pour un scrutin transparent et équitable estime le président du CAR, Yaovi Agboyibor : « Tous les partis ont dénoncé les conditions d’organisation des élections. C’est vrai, certains de nos partenaires de l’opposition ont présenté des candidatures, mais de notre point de vue, au CAR, on reste convaincus que la bonne décision, c’est d’amener le pouvoir à reconsidérer les conditions, parce que notre décision est une décision fondée sur l’état actuel du cadre électoral. » Mais l’ancien Premier ministre ajoute être prêt à la discussion : « Rien n’empêche que dans les jours ou semaines à venir, le pouvoir se remette en cause et décide d’améliorer le cadre. Auquel cas, nous allons reconsidérer aussi notre position. »