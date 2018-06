Présidentielle de 2019 : Le Pds accuse Macky Sall d’orchestrer un "holdup électoral"

Le Pds n’est pas disposé à laisser la latitude au chef de l’Etat Macky Sall d’orchestrer un holdup électoral qu’il est en train de préparer avec notamment la modification de la Constitution pour intégrer le système de parrainage. C’est du moins la, conviction des membres du Comité directeur du Pds qui l’ont fait savoir lors de leur réunion de ce mercredi.



«Pour le Comité directeur, la situation politique est marquée par la volonté manifeste de Macky Sall d’organiser coûte que coûte un holdup électoral et de s’assurer ainsi une réélection impossible.

Macky Sall vient de promulguer la loi de modification de la Constitution pour que celle-ci puisse intégrer notamment un système de parrainage dont personne ne veut. Il tente aussi de modifier la loi électorale, en faisant fi de la Constitution, pour écarter certains candidats», relève le communiqué sanctionnant leur réunion.



Leur courroux, relèvent-ils, n’a rien à voir avec leur candidat, qui n’est pas dans cette situation mais répond plutôt à une logique de prêter main-forte à des membres de l’opposition qui seraient visés, par l’instauration du parrainage.



D’ailleurs, préviennent-ils, leur parti «s’approprie le mémorandum de l’opposition et exige, aujourd’hui plus que jamais, avec elle, le minimum pour notre démocratie : un audit du processus électoral ; un accès permanent au fichier électoral ; une distribution immédiate et publique des cartes biométriques CEDEAO; la désignation d’une Autorité Consensuelle pour prendre en charge les élections… ».