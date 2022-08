Présidentielle de 2024 : la candidature de Macky Sall, une "hypothèse très avancée" par ses proches

En mai dernier, lors d'un entretien avec Jeune Afrique, le Président Sall avait annoncé qu'il prendrait une décision après les Législatives par rapport à sa candidature ou non en 2024. «Je répondrai à cette question après les Législatives. Il sera alors temps de fixer le cap de 2024. En attendant, nous avons du travail, et nous n'avons guère le loisir de nous disperser», avait-il promis.



Tout indique que le chef de l'Etat est dans une logique de briguer un troisième mandat. Depuis quelques jours, "c'est d'hypothèse la plus avancée" dans le cercle présidentiel. D'après nos confrères du journal "Bés-Bi" ont échangé avec des membres de l'entourage du président Sall, " l'option qui serait retenue pour le moment c'est la participation en 2024 avec le même candidat de 2012 et 2019."



«L'hypothèse d'une candidature de Macky Sall est de plus en plus avancée», soufflent des sources du Palais qui se sont confiées au journal du groupe E-média invest. Selon toujours les interlocuteurs du journal, le président de la République a constaté l'absence d'un dauphin «capable de fédérer tout le monde».



Macky aurait du mal à avoir un profil qui puisse tenir tête à Sonko



De plus, la débâcle de Benno bokk yaakaar, malmenée lors des dernières élections législatives, aurait convaincu le Président qu'il serait "le seul à même de redresser la barque". Avec la "menace" Ousmane Sonko dont la côte de popularité ne cesse de grandir, et qui vient de déclarer sa candidature.



Macky Sall aurait du mal à avoir un profil qui puisse tenir tête au leader de Pastef. Ce dernier a semblé, jeudi, se préparer à faire la compétition électorale avec le chef de file de Bby en 2024. Même si Macky Sall se présente en 2024, il n'aura pas 30% car, son électorat a commencé à baisser, a dit Ousmane Sonko lors de sa conférence de presse.