Présidentielle de 2024 : "moi, Ousmane Sonko, je serai candidat"

À 18 mois de la présidentielle de 2024, Ousmane Sonko a fait part de sa volonté de se se présenter à l’élection présidentielle. Il compte soumettre sa candidature à son parti Pastef.



« Moi Ousmane Sonko, s’il plaît à Dieu et si mon parti le veut parce que nous avons des règles d’investiture au sein du parti, je serai candidat à l’élection présidentielle de février 2024 », a-t-il fait savoir lors du point de presse organisé au sein de son siège.



Le leader de Pastef Les Patriotes se dit être légitime du fait de la confiance que lui accorde le peuple. « Je n’ai pas besoin de démontrer la légitimité de cette candidature parce que tous les Sénégalais qui suivent avec nous, qui sillonnent le pays avec nous, savent la relation que nous avons avec une très grande partie du peuple. Faite de confiance, d’affection. Faite surtout d’espoir par rapport au projet que nous portons avec un parti politique avec les alliés, les sympathisants et au niveau international », a souligné le maire de Ziguinchor.



Par rapport à cette candidature, Ousmane Sonko dresse une feuille de route en appelant ses militants à travailler sur le terrain. « Je veux dire aux militants et aux militantes et à ceux qui s’agitent souvent sur le terrain et dans les réseaux sociaux, d’orienter tous leurs efforts, de consacrer toute leur énergie à travailler sur le terrain, à enrôler les jeunes primo-votants pour qu’ils aillent s’inscrire sur les listes électorales et à implanter des cellules partout dans le pays ».



Dans la même veine Ousmane Sonko annonce une tournée nationale en décembre dans tous les 46 départements du Sénégal.