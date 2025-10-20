Présidentielle en Côte d'Ivoire: les candidats s'activent dans la dernière ligne droite

À Abidjan, la capitale économique, les affiches de tous les candidats tapissent la ville, dont la vie a été quelque peu rythmée par la campagne. Les rues ont été sillonnées par plusieurs personnalités politiques, à bord de caravanes sonorisées. C’est le cas de Jean-Louis Billon, candidat porté par le Code, une coalition de partis politiques. Il a notamment traversé en long et en large les communes abidjanaises de Marcory et à Koumassi. Tout l’enjeu pour cet ancien ministre du Commerce est de convaincre les militants du PDCI, son parti, de voter pour lui. Car suite au rejet par le Conseil constitutionnel de la candidature de son leader Tidjane Thiam, le parti n’a pas donné de consigne de vote.



Côté meeting, le président sortant Alassane Ouattara a animé des rencontres le week-end des 18 et 19 octobre au stade Félix-Houphouët-Boigny. Une avec des jeunes, l’autre, avec des femmes. L’occasion pour lui de présenter son bilan en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mais aussi en termes de parité dans les institutions publiques. Lui qui brigue un quatrième mandat, en a profité pour afficher ses priorités : « Je veux que toutes les femmes de Côte d’Ivoire sachent lire et écrire d'ici à 2030 », a-t-il lancé, affichant aussi une volonté de faire progresser les droits des femmes en Côte d'Ivoire.



Avec des rencontres dans un autre genre, certains candidats se sont frottés aux questions du patronat ivoirien. C’est le cas d’Ahoua Don Mello. Ce candidat indépendant, ancien militant proche de Laurent Gbagbo, prône la souveraineté économique du pays. Pendant près de deux heures, les chefs d’entreprises ont pu lui poser des questions concrètes sur la faisabilité de son programme.