Présidentielle en Côte d'Ivoire: les premiers enseignements à tirer du scrutin

Il y a d’abord le score sans appel du président sortant : au détail, on voit qu’il a fait carton plein dans toutes les localités du nord du pays, où son score dépasse les 90%. Il s’impose aussi dans les zones acquises à l’opposition, où la participation des électeurs a été moindre. Lundi soir, ses partisans se félicitaient pour cette victoire, la qualifiant de « plébiscite ».
Côté organisation, le scrutin s’est déroulé « de façon régulière », selon les mots du président de la Commission électorale indépendante. Des incidents et des actes de violences ont toutefois été signalés. Au total, depuis la mi-octobre, on compte 10 morts en marge du processus électoral.
Un taux de participation en baisse
Par ailleurs, dans certains cas, le vote a été empêché. Cela concernait 1,82% des électeurs inscrits sur la liste électorale : pas de quoi entacher la sincérité du vote, assure Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, le président de la CEI, la Commission électorale indépendante.
Un autre enseignement concerne le taux de participation. Il s’établit à 50,10%, en baisse par rapport au dernier scrutin présidentiel. Faute de consigne de vote de la part de leurs leaders, les partisans du PPA-CI de Laurent Gbagbo et du PDCI de Tidjane Thiam, semblent avoir boudé ce scrutin.
