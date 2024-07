Présidentielle en Mauritanie: Mohamed Ould Ghazouani réélu, selon les résultats provisoires officiels

En Mauritanie, la Commission électorale nationale indépendante (Céni) a officialisé les résultats provisoires que l’on pouvait déjà voir sur son site internet. Sept candidats étaient en lice. Elle confirme la victoire du président sortant Mohamed Ould Ghazouani avec un peu plus de 56 % des voix et 55,39% de participation.



La Céni l’annonce : le président sortant Mohamed Ould Ghazouani est réélu pour un second mandat à la tête du pays.



Avec un peu plus de 56 % de voix selon les résultats provisoires après le dépouillement de tous les bulletins, l’actuel chef de l’État obtient la majorité absolue dès le premier tour.



L’opposant Biram Dah Abeid, lui, arrive en seconde position comme lors de la dernière présidentielle, mais cette fois avec un peu plus de 22 % des voix contre 19% en 2019. Il a déclaré la veille, lors d’une conférence de presse, qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats de la Céni qu'il accuse d'être instrumentalisée par le pouvoir et dénonce une fraude électorale.



De son côté, le candidat islamiste de Tawassoul, premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale, Hamadi Ould Sidi El Mokhtar, se classe troisième avec légèrement moins de 13% des voix (12,78%).



Les autres candidats ne réalisent eux que des scores en dessous de 4% : l’avocat El Id Mohameden est 4e avec 3,57 % des voix, suivi du candidat de l’AJDMR Mamadou Bocar Ba et du professeur Outouma Soumaré qui obtiennent un peu plus de 2% des voix. Enfin, Mohamed Lemine El Wavi, ancien candidat à la présidentielle, ne dépasse pas les 1% (0,98%).



Ces résultats provisoires doivent encore être transmis pour validation au Conseil constitutionnel après examen d’éventuels recours.