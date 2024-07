Présidentielle en Mauritanie: trois morts dans le sud du pays

Les faits ont eu lieu dans la ville de Kaedi, dans la vallée du fleuve Sénégal. Dans la nuit de lundi à mardi, affirme le ministère de l’intérieur, des actes de pillages et de vandalisme ont conduit les forces de l’ordre à interpeller et placer en détention un certain nombre de personnes, du fait « de l’heure tardive et du nombre élevé de manifestants ». Deux d’entre eux sont décédés en détention, le troisième plus tard à l’hôpital, expliquent encore les autorités dans ce communiqué, sans plus de détails sur l’origine des décès.



Enfin, deux membres des forces de sécurité ont été gravement blessés, selon le ministère de l’intérieur qui promet une « enquête transparente » pour établir la cause de ces morts. Des troubles ont également été signalé lundi soir, dans la capitale, à Nouadhibou et dans la ville de Bogue, selon une source sécuritaire. Mais, depuis ce mardi le calme est revenu.



Attente de validation du Conseil constitutionnel

De son côté, le candidat Biram Dah Abeid, arrivé deuxième à l’élection présidentielle, selon la commission électorale, a présenté ses condoléances aux victimes. Depuis les résultats de la présidentielle, il accuse la commission électorale de fraude pour assurer la réélection du président sortant.



Ce mardi soir encore, il a appelé les mauritaniens à « manifester pacifiquement », contre ce qu’il qualifie de « mascarade électorale », refusant de déposer des recours devant le Conseil constitutionnel et appelant à un dialogue avec les autorités.



Le Conseil constitutionnel doit désormais valider les résultats de la présidentielle, ce qu’il pourrait faire dès aujourd’hui si aucun recours ne lui est soumis. Rappelons que l’Internet mobile est coupé depuis la nuit de lundi à mardi à Nouakchott. Les autorités n’ont fourni aucune explication à cette interruption.