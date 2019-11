Présumé trafic de faux billets : Bougazzelli gagne son ticket de séjour pour Reubeuss

Son face-à-face, de ce vendredi 22 novembre 2019 avec le Procureur découle d'un mandat de dépôt. Le député démissionnaire de l'Alliance pour la République (Apr), cité, dans une affaire présumé de trafic de faux billets va passer sa première à la prison de Reubeuss.



" Le Procureur a notifié les charges retenues contre lui et ses présumés complices. Bougazzelli et Cie vont être poursuivis pour « association de malfaiteurs et contrefaçon de signes monétaires », rapporte son avocat Me ElHadji Diouf.