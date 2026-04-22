Nigeria: six hommes, dont un général à la retraite, inculpés pour un projet de coup d'État

Au Nigeria, le complot présumé impliquait une quarantaine de suspects, dont des officiers supérieurs, selon les informations de la presse nigériane. L'objectif était d'attaquer et de prendre le contrôle d'Aso Rock, la villa présidentielle, capturer, voire tuer le président Bola Tinubu et son vice président Kashim Shettima. Le Président du Sénat et le président de la chambre des représentants étaient également visés. À la suite de cette tentative de coup d'État présumée, le président Bola Tinubu avait procédé à un grand remaniement de l'état-major.



Six hommes ont été formellement inculpés ce 21 avril par le parquet. Ils doivent être traduits dès ce mercredi 22 avril devant la Haute Cour d'Abuja. Parmi les mis en cause, on compte un général à la retraite, un capitaine à la retraite, un inspecteur de police et des civils.



Les six hommes inculpés sont visés par 13 chefs d'accusation allant de la trahison et du terrorisme à la non-divulgation d'information et au blanchiment d'argent. Ces hommes sont notamment accusés d'avoir eu connaissance du projet fomenté par le colonel Mohammed Alhassan Ma'aji, identifié comme étant la tête pensante de cette tentative de coup d'État présumée.



Ils auraient conspiré « entre eux pour commettre un acte de terrorisme » et auraient « indirectement, mais sciemment » apporté un « soutien » au colonel Ma'aji, selon l'acte d'accusation. D'autres personnes sont citées dans cette affaire, notamment un ancien gouverneur de l'État de Bayelsa, actuellement en fuite, soupçonné d'avoir financé ce projet.



Au moins 16 officiers supérieurs en service, dont Mohammed Alhassan Ma’aji, ont également été arrêtés. Quatorze appartiennent à l’armée de terre nigériane, les autres à la marine et à l’armée de l’air. Des militaires, qui pourraient être traduits devant une cour martiale gérée par l'armée, pour leur participation à ce projet de coup d'État présumé.



Les conspirateurs auraient planifié de prendre d'assaut la villa présidentielle d'Aso Rock et d'assassiner le président du Nigeria, son vice-président ainsi que le président du Sénat et celui de la Chambre des représentants.