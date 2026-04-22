Centrafrique: le maire de Bangui empêché de reprendre son poste par le personnel

Après sa mise en disponibilité en octobre dernier pour les élections législatives de la fin d'année dernière, un arrêté du ministère de l’Administration du territoire avait mis en place une équipe intérimaire. Alors qu’il devait reprendre ses fonctions lundi 20 avril, Émile-Gros-Raymond Nakombo en a été empêché par une partie du personnel.



Le lendemain, il a dénoncé face à la presse un coup préparé, en complicité avec le ministère, affirmant sa volonté de saisir la justice. « Si vous voulez qu’on soit modèle dans ce pays, nous devons respecter les textes que nous prenons nous-mêmes. Du jour au lendemain on dit "vous être mis en disponibilité mais vous ne revenez plus" », s’est-il indigné.



Il a rappelé qu’étant nommé par le chef de l’État, Faustin-Archange Touadéra, seul ce dernier serait en mesure de le démettre. « Ce n’est pas un arrêté du ministre qui va décider de mon sort, impossible », s’est emporté l’édile de Bangui, et d’ajouter : « Moi j’ai fait 10 ans à la tête de la mairie de Bangui. Je suis arrivé à mener la mairie de Bangui à tous les niveaux. J’ai amené des financements. Ce sont des dossiers lourds. »