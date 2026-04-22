Guerre au Moyen-Orient: Donald Trump annonce maintenir le cessez-le-feu avec l'Iran jusqu'à la fin des discussions

Ce qu'il faut retenir

► Donald Trump a annoncé mardi soir le maintien du cessez-le-feu avec l'Iran « jusqu'à la fin des discussions ». Le président américain a ajouté que le blocus des ports iraniens se poursuivait. Dans la journée, Washington et Téhéran s'étaient mutuellement accusés d'avoir « violé le cessez-le-feu » et « d'acte de guerre ». La fin de la trêve était initialement prévue à 23h50 TU ce mardi.



► Les doutes subsistent sur la reprise de discussions américano-iraniennes au Pakistan, en l'absence de confirmation officielle de l'envoi de délégations par les belligérants.



► Un nouveau cycle de négociations entre le Liban et Israël va se tenir jeudi 23 avril aux États-Unis, a confirmé le président libanais Joseph Aoun. La délégation libanaise sera menée par Simon Karam, ancien ambassadeur du Liban aux États-Unis.



► Annoncé dans la journée du jeudi 16 avril par le président américain, un cessez-le-feu est entré en vigueur au Liban à 21h TU le soir même. L'armée israélienne a mis en garde lundi les civils libanais contre tout retour dans des dizaines de villages du sud du Liban, affirmant que les activités du Hezbollah dans la zone constituaient une violation du cessez-le-feu.