Vélingara : un homme de 35 ans retrouvé pendu dans la brousse à Wouyenor

Un drame s’est produit dans la commune de Kandia, département de Vélingara (sud), où un homme de 35 ans a mis fin à ses jours ce mardi 21 avril dans la brousse du village de Wouyenor, a appris le correspondant local de PressAfrik.



La victime, identifiée comme Saydou Gano, était mariée et père de deux enfants. Selon des sources locales, il était porté disparu depuis la veille, lundi soir, après avoir quitté son domicile muni d’une hache et d’une corde. Son absence prolongée avait suscité l’inquiétude de ses proches.



Ce n’est que le lendemain que le corps sans vie de l’homme a été découvert, pendu à un arbre dans la brousse, confirmant les craintes de la famille et des habitants du village.



Alertés, les éléments de la gendarmerie se sont rendus sur les lieux pour effectuer les premières constatations. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.



De leur côté, les sapeurs-pompiers ont procédé à l’évacuation du corps vers le centre médical de Vélingara où une autopsie est prévue.