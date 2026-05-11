Prévention des inondations : le ministre Cheikh Tidiane Dièye en mission de supervision à Keur Massar et Thiaroye

Dans le cadre du suivi des diligences anticipatives engagées par le Gouvernement pour la prévention et la gestion des inondations, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a effectué ce lundi une importante visite de terrain dans plusieurs zones sensibles du département de Keur Massar et de la banlieue dakaroise.



Accompagné des structures techniques concernées, le ministre s’est rendu au niveau des bassins de l’Unité 3, Enda et Firdawsi à Keur Massar, ainsi qu’aux chantiers de drainage du cimetière de Thiaroye-sur-Mer, du collecteur d’eaux pluviales EP3 aval et du canal SDV de Mbao.



Cette mission de supervision et d’évaluation a conduit le ministre et les structures techniques concernées au niveau des bassins de l’Unité 3, Enda et Firdawsi à Keur Massar, des travaux de drainage du cimetière de Thiaroye-sur-Mer, du collecteur d’eaux pluviales EP3 aval ainsi que du canal SDV de Mbao.



Selon une note du ministère, cette mission de supervision visait à évaluer l’état d’avancement des travaux, à identifier les contraintes rencontrées sur le terrain, à accélérer les diligences requises à l’approche de l’hivernage et à renforcer les mécanismes opérationnels de prévention.



À travers cette démarche de terrain, le Ministre réaffirme la vision portée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko fondée sur l’anticipation, l’efficacité de l’action publique et la recherche de résultats concrets au bénéfice des populations.



Cheikh Tidiane Dièye a rappelé que cette nouvelle approche de gestion des inondations traduit la volonté de passer d’une logique de réaction à une véritable culture d’anticipation, d’efficacité, de résilience et de protection durable des populations.



Le ministre a également insisté sur la nécessité d’accélérer les travaux, de lever rapidement les contraintes identifiées et de garantir des ouvrages durables, performants et adaptés aux réalités des territoires.



Enfin, il a salué la mobilisation des structures techniques et des membres du comité de suivi, appelés à poursuivre leurs efforts afin de livrer, dans les délais requis, des infrastructures de qualité conformes aux orientations fixées lors du Conseil national de Gestion des Inondations (CNGI).