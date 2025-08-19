Prévisions de l’ANACIM du 19 août (12h-18h) : Possibilités d’averses dans le Sud du pays

Dans son bulletin de prévision du 19 août, valable de 12h à 18h, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce la présence de nuages sur Cap Skirring, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, avec des possibilités d'averses localisées.



L’ANACIM indique également qu’en fin d’après-midi et dans la soirée, des nuages porteurs de pluie pourraient intéresser les régions de Kédougou, Bakel et Tambacounda.