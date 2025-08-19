Prévisions de l’ANACIM du 19 août (12h-18h) : Possibilités d’averses dans le Sud du pays

Dans son bulletin de prévision du 19 août, valable de 12h à 18h, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce la présence de nuages sur Cap Skirring, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, avec des possibilités d'averses localisées.
L’ANACIM indique également qu’en fin d’après-midi et dans la soirée, des nuages porteurs de pluie pourraient intéresser les régions de Kédougou, Bakel et Tambacounda.
L’ANACIM indique également qu’en fin d’après-midi et dans la soirée, des nuages porteurs de pluie pourraient intéresser les régions de Kédougou, Bakel et Tambacounda.
Autres articles
-
Fleuve Sénégal : risques de débordements précoces dans les zones basses
-
Mémorandum sur la situation critique de GFM : le personnel dénonce une « forfaiture » et annonce un « grand rassemblement »
-
Bilan alarmant des noyades au Sénégal : 56 morts enregistrés en deux mois
-
Thiès : les mareyeurs réclament l’ouverture immédiate du marché de Diassap
-
Mémorandum : le Groupe Futurs Médias dans une situation critique