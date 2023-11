Prévisions des recettes, projet de loi, budget: Birahim seck invite le ministre des Finances à revoir sa communication

Le coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck a lancé, ce mardi, un appel au ministère des Finances pour qu'il revoit sa communication autour de l'information qu'il donne au public sur la prévision des recettes du projet de loi de finances, soulignant que le budget du Sénégal s’élève à 7,3 milliards.



A l’en croire, les recettes que l'Etat du Sénégal compte recouvrer tourne autour de 4 915 milliards FCFA repartis en recettes internes et externes surtout fondamentalement les comptes spéciaux du trésor.



Birahim Seck s’exprimait dans le cadre du projet renforcement de la Justice Fiscale en Afrique, à travers un atelier visant à renforcer les capacités des journalistes sur la mobilisation des ressources et spécifiquement sur les recettes qui sont prévues dans la loi de finances de 2024, au profit des journalistes, membres de la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (Cjrs).



« Nous avons montré aux journalistes fondamentalement que les recettes qui sont prévues dans le budget tourne autour de 4 915 milliards FCFA reparties en recettes internes mais également les recettes externes, prévues dans les dons budgétaires mais également avec les comptes spéciaux du trésor », a-t-il ajouté notant que l’objectif est d'avoir des journalistes qui sont des répondants face à l’autorité, que ça soit le ministère des Finances, le ministère de la santé, de l'Education nationale (...). « Nous les accompagnons à faire des enquêtes et des investigations sur le secteur des impôts et s'imprégner y sur les questions budgétaires ».



Le coordonnateur du Forum civil a jugé nécessaire d'aller dans le fond des recettes qui sont prévues dans le budget de l'année 2024 pour que « les journalistes aient la bonne information surtout sur la communication qui est opérée par le ministère des finances autour du budget de 7,3 milliards FCFA publié sur son site ».



Le forum civil est un partenaire privilégié de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs). Ainsi, dit-il j'appelle à mes confrères « de rendre compte fidèlement les informations parce que les documents concernant le budget du Sénégal de l’année 2024 sont disponibles sur le site du ministère des finances », a indiqué le journaliste Amadou Sabar Ba.



Selon lui, les « journalistes de manière général ne doivent pas être des caisses de résonance des pouvoir public ».