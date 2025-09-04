Prévisions météo du 4 au 5 septembre : des pluies attendues au Sud et à l’Est, temps clément à Kaolack et Tivaouane

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a publié son bulletin spécial pour la nuit du jeudi 4 septembre au vendredi 5 septembre 2025. « Des orages et pluies sont attendus dans plusieurs régions du pays, tandis que les villes religieuses de Kaolack et Tivaouane devraient bénéficier d’un temps favorable pour le déroulement des activités liées au Gamou », indique le communiqué parvenu à PressAfrik.
En soirée, entre 18h et minuit, des orages et averses sont prévus sur le Sud-Est, notamment à Kédougou, Kolda et Bakel. « Dans la nuit, jusqu’au petit matin, les pluies persisteront sur le Sud (Ziguinchor, Kolda, Sédhiou), le Nord (Podor, Matam) et l’Est (Bakel, Kédougou). Des pluies faibles à modérées sont également attendues à Tambacounda, Koungheul et Linguère, tandis que les autres localités connaîtront seulement des passages nuageux. »
Concernant les deux grands foyers religieux, Kaolack et Tivaouane, l’ANACIM rassure : « Les activités peuvent se dérouler en plein air sans soucis. »
