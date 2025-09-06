Prévisions météo du 6 septembre : orages annoncés au Nord-Est

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce, pour la matinée de ce samedi 6 septembre 2025, des orages et pluies d’intensités variables dans plusieurs localités du Nord-Est. Les zones concernées sont Matam, Kanel, Ranérou, Bakel, Goudiry et Podor.Dans le reste du pays, la matinée sera marquée par une alternance d’éclaircies et de passages nuageux, offrant un temps globalement calme et ensoleillé. L’agence invite cependant les populations à se préparer à un changement de temps attendu dès l’après-midi, notamment dans le Centre et le Sud où des pluies orageuses pourraient se développer.Les vendeurs et exposants sont particulièrement appelés à la prudence : « pensez à couvrir vos étals et protéger vos produits », recommande l’ANACIM.