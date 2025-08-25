Prévisions météo : une nuit globalement paisible, quelques pluies attendues à l’Est et au Sud

La nuit du 25 au 26 août s’annonce globalement calme et agréable sur une grande partie du territoire sénégalais, selon les dernières prévisions météorologiques. Toutefois, des averses faibles pourraient survenir dans certaines localités de l’Est et du Sud du pays.Les zones concernées sont Kédougou, Tambacounda, Bakel et Kolda, où des pluies isolées pourraient tomber entre la nuit et les premières heures du matin. Ailleurs, le temps restera paisible, offrant des conditions favorables pour une nuit claire et sans perturbations majeures.Par ailleurs, les services météorologiques ont profité de ce bulletin pour rappeler la différence entre le temps et le climat, une confusion fréquente chez les internautes. « Le temps, c’est l’état de l’atmosphère dans un lieu précis et à un moment donné », expliquent-ils. À l’inverse, « le climat correspond à la moyenne des paramètres météorologiques (pluie, vent, température) observés sur au moins 30 ans », permettant de caractériser une région ou un pays.Les prévisionnistes invitent enfin les citoyens à partager largement ces informations.