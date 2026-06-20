Prévisions pluviométriques 2026 : l'Anacim alerte sur des pauses prolongées et des risques de faux départs agricoles

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) a publié la mise à jour n°2 de sa prévision saisonnière des pluies couvrant la période de juillet à septembre 2026.



Selon le bulletin, le démarrage de la saison sera normal à l'Est et dans le Sud-est, tandis qu'il s'annonce normal à tardif sur le reste du territoire. L'Anacim met également en garde contre d'éventuelles pauses pluviométriques relativement longues en début de saison, ce qui pourrait entraîner des faux départs préjudiciables pour les activités agricoles.



Concernant la période juillet-août-septembre (JAS) 2026, l'agence prévoit des pluies déficitaires à normales dans le Nord, le Centre et l'Ouest du pays, touchant notamment les localités de Saint-Louis, Dagana, Louga, Podor et Linguère. En revanche, des précipitations normales sont attendues au Sud et au Sud-est, dans les régions de Kédougou, Kolda, Tambacounda, Sédhiou et Ziguinchor.



Pour la période août-septembre-octobre (ASO) 2026, les prévisions restent favorables au Sud, au Sud-ouest et à l'Est, avec des pluies normales à Tambacounda, Kédougou et Ziguinchor. Sur le reste du territoire, l'Anacim annonce des pluies normales à déficitaires.



L'agence souligne enfin que la répartition des précipitations pourrait s'avérer relativement irrégulière, tant dans le temps que dans l'espace, selon les périodes et les localités.