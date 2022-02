Prime de 50 millions FCFA : les ministres Matar Ba et Abdoulaye Sow ne sont pas sur la liste (Augustin Senghor)

Alors qu’il se dit dans la presse que les ministres Matar BA (Sports) et Abdoulaye Sow (de l’Urbanisme) ont reçu chacun 50 millions FCFA, le patron du football sénégalais, Augustin Senghor a fait savoir que leurs noms n’étaient pas sur la liste remise au chef de l’Etat Macky Sall.



« Ces deux ministres ne sont pas sur la liste des 55 (personnes remises au président Macky Sall). Ils ont reçu une distinction parce que, d’après ce que j’en sais, la loi permet à titre exceptionnel, au chef de l’Etat, par dérogation, d’attribuer la distinction de l’ordre du lion à des autorités ministérielles en fonction », a dit Augustin Senghor, lors de l’émission Grand Jury de la RFM.



Les 28 « Lions », des membres des différents staffs, des fédéraux et autres ont bénéficié de deux terrains de 200 et 500 m2, des enveloppes de 50 millions FCFA et des titres de Commandeurs ou de Chevaliers de l’Ordre national du Lions, suite au sacre de l’équipe nationale de football du Sénégal, championne d’Afrique.



Cette récompense a provoqué des polémiques. Beaucoup de Sénégalais pensent que cette distinction ne devrait se limiter qu’aux joueurs et aux membres du staff.