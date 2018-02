Primes de qualification des "Lions" : Le tableau des montants pour chaque joueur de pape Seydou Ndiaye à Idrissa Gane Gueye

La Fédération sénégalaise de football (FSF) et le gouvernement du Sénégal ont annoncé une prime de 50 millions Fcfa pour chacun des joueurs sénégalais, suite à leur qualification au Mondial 2018. Toutefois, cette somme sera répartie au prorata des nombres de minutes jouées. En effet, la Fédération a donné 30 millions et la présidence de la République 20 millions. Par exemple, Pape Seydou Ndiaye qui n’a joué qu’un match sur les 8 disputés, touchera 23,750 millions. Alors que Idrissa Gana Gueye et Cheikhou Kouyaté qui ont participé à tous les matchs vont toucher plus du double.